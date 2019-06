Após oito anos, Bento Gonçalves volta a realizar a Festa Nacional do Vinho. O evento começa nesta quinta-feira

Passados oito anos desde a sua última edição, está de volta a Fenavinho (Festa Nacional do Vinho), em Bento Gonçalves. A retomada, nesta quinta-feira, foi possível graças à direção do CIC (Centro da Indústria, Comércio e Serviços) (CIC) da cidade na Serra Gaúcha, que liderou uma mobilização para resolver o impasse envolvendo uma dívida de R$ 3,5 milhões de eventos anteriores.

Criada em 1967 para celebrar bebidas e produtos derivados da uva, a Fenavinho prossege até o dia 23 deste mês, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. A programação está inserida na 29ª Expobento, uma das principais feiras multissetoriais do País.

A expectativa de público é de 200 mil visitantes. Neste ano, mais de 450 expositores poderão aproveitar as oportunidades de negócios oferecidas pelo ambiente, sejam da indústria, comércio ou prestadores de serviços. A Expobento mais de R$ 40 milhões em volume de negócios.

Confira, a seguir, algumas das principais atrações da Festa Nacional do Vinho, em sua 16ª edição, conforme detalhado no site oficial. Os ingressos custam R$ 5 (segunda a sexta-feira) e R$ 12 (sábados, domingos e feriados), sendo que no dia 17 (segunda-feira que vem) a entrada será franca. Mais informações em www.expobento.com.br/fenavinho.

Vila Típica

Com a proposta de resgatar a cultura regional, a Fenavinho recria ambientes, saberes e fazeres dos imigrantes italianos. O espaço mostrará vários campos do patrimônio cultural: arquitetura colonial, artesanato, hábitos e costumes, vinho, gastronomia, teatro e música, dentre outros.

Enogastronomia

A diversidade da gastronomia italiana sendo saboreada num ambiente exclusivo e temático. Pratos tradicionais como massa, polenta, galeto e diferentes tipos de carne serão protagonistas ao lado de pães e pizzas assados na hora em forno à lenha.

As vinícolas marcarão presença, expondo e comercializando seus diferentes vinhos no entorno da Vila Típica, onde haverá espaço adequado para seu consumo e integrado à área gastronômica, criando um ambiente festivo e de integração.

Tastavin

Mascote do Deus Baco fanfarrão, bonachão e, claro, provador da bebida, o Testavin tem sido uma das estrelas da retomada da Festa e de seus pré-eventos. O personagem ocupa lugar cativo na equipe de divulgação e animação do encontro que volta a movimentar a cidade da Serra gaúcha.

Carros alegóricos

Os carros alegóricos contarão a trajetória dos mais de 125 anos do município de Bento Gonçalves e dos mais de 50 anos da Festa Nacional do Vinho. “Os carros, desenvolvidos com auxílio dos distritos, simbolizam a importância do vinho e a força da nossa cultura”, destaca o site do evento.

Vinho encanado



Vinho fino e suco de uva encanados estarão disponíveis na Via del Vino, ponto conhecido no centro de Bento Gonçalves. Além disso, shows, atrações culturais, artesanato e produtos coloniais completarão o evento.

Outras atrações

A 16ª Fenavinho também terá apresentações de música e teatro, desfiles temáticos, carros alegóricos, jogos coloniais, degustação de produtos e oficinas de culinária a cargo do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). Os visitantes também poderão adquirir alimentos, bebidas, peças de artesanato e outros itens.

(Marcello Campos)

