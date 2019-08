Após onda de calor, chuva deve voltar nesta sexta ao estado

O que é bom dura pouco! Após registros de temperaturas de até 36°C no Estado nesta quinta-feira (29), uma nova frente fria deve avançar e trazer chuvas nesta sexta-feira (30). Na maioria das regiões, o dia deve começar com sol e as chuvas devem começar durante a tarde.

Os maiores acúmulos devem ser registrados na metade Sul, onde o dia já amanhece instável. As pancadas podem vir acompanhadas de descargas elétricas e vento de até 60 km/h. Já na metade Norte, as chuvas devem ocorrer de forma isolada – e somente a partir da tarde. Nos municípios próximos da divisa com Santa Catarina, o tempo tende a ficar firme, com predomínio de sol.

Porém, durante o dia ainda será registrado períodos de calor. Em Porto Alegre, os termômetros devem variar entre 17°C e 26°C. Já na Serra, em Caxias do Sul, a temperatura ficará entre 15°C e 28°C. Em Erechim, os termômetros podem chegar a 30°C.