Após overdose, a cantora Demi Lovato pode ter alta ainda esta semana e ir para a reabilitação

A cantora Demi Lovato está se recuperando da overdose e tem alta hospitalar esperada para esta semana, disse o site TMZ. Pessoas próximas a ela e membros de sua equipe querem que, após a alta, Demi entre imediatamente em uma clínica de reabilitação. A decisão ainda será tomada pela cantora, diz o site.

Uma pessoa que trabalha com Demi disse ao site que vai se demitir se ela não entrar na “rehab”. “Ela pode morrer se não fizer isso, e não quero ficar com a responsabilidade de não ter feito nada”, disse a fonte do TMZ.

Overdose

De acordo com a publicação, a cantora ficou entre a vida e a morte. A cantora de 25 anos foi levada a um hospital em Los Angeles, na terça-feira, dia 24, após sofrer uma overdose.

“Ela poderia ter morrido”, diz uma fonte do TMZ com conhecimentos em primeiros socorros. Segundo uma fonte próxima à cantora, o caso de overdose de Demi foi grave. A cantora estava inconsciente em sua cama quando o serviço de emergência chegou ao local.

Durante a ligação de amigos da cantora para o serviço de emergência, foi pedido para que as sirenes da ambulância fossem desligadas. Demi foi levada a um hospital e acordou horas depois.

Segundo o TMZ, Demi teria rejeitado ajuda de sua equipe, que sugeriu internação em clínica de reabilitação antes de sofrer a overdose.

Relembre o caso

Inicialmente, o TMZ relatou que Demi sofreu “o que parece ser uma overdose de heroína”. Horas depois, o site afirmou que “uma fonte relacionada à cantora” diz que a causa não foi heroína, mas não especificou qual droga causou a internação.

Fontes da polícia disseram ao TMZ que ela foi encontrada inconsciente em sua casa em Hollywood e tratada com Narcan, uma substância usada contra overdoses de drogas opióides, como a heroína. De acordo com o site, ela tinha ido a uma festa de aniversário na segunda-feira à noite.

“Demi está acordada e com a família, que quer expressar sua gratidão a todos pelo amor, preces e apoio”, disse o representante na ocasião. “Algumas informações sendo reportadas estão incorretas e eles respeitosamente pedem por privacidade e não às especulações, já que sua saúde e sua recuperação são as coisas mais importantes agora.”

Deixe seu comentário: