Após pedir emprego na internet, Joana Fomm conta a Jô Soares que recebeu muitas propostas

Em julho deste ano, Joana Fomm pediu ajuda dos amigos na internet para conseguir um emprego. A atriz foi entrevistada no “Programa do Jô”, exibido na noite desta segunda-feira, e contou que o pedido deu certo.

Atualmente, Joana Fomm está no elenco de “Malhação” e também no filme “Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola”, do apresentador Danilo Gentili. “Ligaram tanto para mim. Apareceu tanto trabalho que estou exausta”, disse a atriz.

Ela também contou que é melhor pedir ajuda nas redes socias do que pessoalmente. “Mas [anunciar no Facebook] foi muito bom, porque, se você chega para alguém e pede, não dá certo”, garantiu.

Joana Fomm, de 76 anos, disse ainda que pedir ajuda na internet foi um ato de desespero. Na época, a veterana se ofereceu para trabalhar como atriz ou como jornalista, sua antiga profissão. (AD)

Comentários