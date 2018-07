Após “pisão” em Neymar, brasileiros não perdoam o lateral mexicano Miguel Layun nas redes sociais

Autor de um pisão no pé de Neymar, o meia Miguel Layun teve suas redes sociais invadidas por torcedores brasileiros raivosos com o lance. Durante o segundo tempo da vitória da Seleção Brasileira sobre o México, o jogador pisou no tornozelo de Neymar enquanto o brasileiro estava fora do gramado.

O lance gerou a insatisfação da torcida brasileira que invadiu as postagens recentes do jogador do Sevilla para xingá-lo. Vários torcedores relembraram a frase dita por Neymar depois da partida, quando o camisa 10 da equipe cutucou os mexicanos, que segundo ele, falaram demais antes da partida.

A vitória do Brasil sobre o México por 2 a 0 garante o país pentacampeão do planeta nas quartas de final do Campeonato Mundial na Rússia. A Seleção Brasileira terá como adversário a Bélgica, que venceu de 3 a 2 a seleção do Japão.

Neymar e Layún comentam sobre pisão

Depois da partida, Neymar comentou ainda a atitude do jogador adversário.”Não é uma coisa que cabe a mim, eu só sinto a dor. Pisão desleal fora da partida,fora do campo. Mas fazer o quê? Eles falaram demais antes da partida e foram embora para casa”, disse.

Já o mexicano , se defendeu:”Um jogador desse nível vive mais tempo no chão do que em pé… É complicado quando os árbitros permitem isso”, afirmou Layún.

