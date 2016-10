Após polêmica, Fausto Silva fala sobre telefonema de Michel Temer durante “Domingão do Faustão”

No último domingo (23), Fausto Silva fez um desabafo ao vivo contra o governo do Michel Temer (PMDB) durante o “Domingão do Faustão”. Após a mensagem, no entanto, o político entrou em contato com o apresentador da Rede Globo. Neste domingo (2), Faustão comentou o assunto: “No domingo anterior, falei sobre a reforma do governo Temer e isso causou confusão“, explicou.

“Eles explicam que há sete anos vários grupos fazem estudos para um projeto de reforma do ensino no Brasil, e isso está parado no Congresso. E, diante da qualidade de ensino no Brasil, eles reconhecem que é preciso agilizar o processo. De maneira alguma, eles dizem que a coisa será realizada às pressas“, explicou o apresentador.

