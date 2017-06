Após quarta vitória seguida no Brasileirão, o Grêmio fica no Rio de Janeiro, onde treina para enfrentar o Cruzeiro-MG

Embalado pela quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, ao bater na noite de quinta-feira o Fluminense por 2 a 0 no estádio Maracanã, o elenco do Grêmio permaneceu no Rio de Janeiro, onde dá prosseguimento à preparação para o duelo da próxima segunda-feira, contra o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Os atletas acordaram cedo para treinar na Cidade Maravilhosa, em meio a uma manhã de sol e temperaturas amenas. A comissão técnica do Tricolor dividiu o grupo em dois.

Quem não atuou durante os 90 minutos na partida contra o Flu foi submetido a trabalhos específicos de musculação em uma academia ao lado do hotel onde a comitiva está concentrada, na praia do Leme, na Zona Sul carioca. A atividade foi comandada pelo preparador físico Rogério Dias.

Já na academia do próprio hotel, os titulares realizaram trabalho de vascularização para auxiliar no processo de recuperação fisiológica, sob supervisão do preparador de goleiros Rogério Godoy. Na sequência, eles passaram por uma atividade recuperativa com o fisioterapeuta Thiago Albuquerque.

Às 10h deste sábado, no estádio da Gávea – a casa do Flamengo – o comandante gremista Renato Portaluppi promove um treino técnico tático com o elenco completo, seguido de entrevista coletiva. A mesma atividade se repetirá na manhã de domingo, encerrando a preparação para a oitava rodada. O embarque para Belo Horizonte ainda não teve o seu horário confirmado.

Copa do Brasil

Menos de uma semana após a definição dos confrontos das quartas-de-final da Copa do Brasil, no início da tarde dessa sexta-feira a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela detalhada desta fase da segunda competição nacional mais importante do esporte no País.

O Grêmio, que enfrenta e Atlético Paranaense, jogará a partida de ida na Arena, às 19h30min do dia 28 de junho. Já o duelo de volta será realizado um mês depois, em 27 de julho, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Estes serão o quarto e o quinto confrontos entre os dois clubes na história do certame. O primeiro ocorreu pelas oitavas-de-final da edição de 1996, com empate em 1 a 1 no Paraná (gol do meia Carlos Miguel) e vitória gremista no estádio Olímpico por 3 a 0 (três gols anotados de pênalti pelo zagueiro e capitão Adílson).

Na Copa do Brasil de 2013, foi a vez de o Atlético dar o troco na semifinal, ao vencer o Tricolor gaúcho em Porto Alegre (1 a 0) e depois assegurar em casa um empate em 0 a 0.

O mais recente cruzamento se deu nas oitavas-de-final da competição do ano passado, que mais tarde teria o Grêmio como pentacampeão. No placar, vitória gremista na Arena da Baixada por 1 a 0 (o meia Miller Bolaños estufou as redes) e vitória dos paranaenses na capital gaúcha, pelo mesmo escore. A decisão seguiu para as cobranças de pênaltis, com vitória de 4 a 3 para o time comandado por Renato Portaluppi.

