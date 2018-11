Após quase um mês, o vencedor da loteria Mega Millions ainda não retirou o prêmio de 1 bilhão e meio de dólares

Quase um mês após sair o prêmio de US$ 1,5 bilhão (R$ 5,6 bilhões) da loteria Mega Millions, ninguém ainda apareceu para retirar o valor. O ticket vencedor é uma aposta única de uma loja de conveniência em Simpsonville, em Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Os números foram anunciados em 23 de outubro, mas a identidade do ganhador segue uma incógnita.

Mas o que acontece se ninguém for retirar o prêmio?

Os Estados participantes recebem seu dinheiro de volta e gastam como querem. São 44 Estados, além do Distrito de Columbia e das Ilhas Virgens Americanas, que participam da loteria Mega Millions.

Alguns investem o dinheiro em educação, outros em impostos, infraestrutura ou aplicação da lei. Muitos ainda colocam em um pote para futuros prêmios e promoções.

Quando passa o prazo para o vencedor retirar o prêmio, cada Estado retira seu montante e direciona o valor para sua própria causa. Em Carolina do Sul, aonde saiu o prêmio, por exemplo, o período é de 180 dias. Ou seja, o ganhador ainda tem mais 100 dias para buscar o prêmio. Em outros Estados, esse período pode chegar a seis meses ou um ano.

O prêmio sorteado era um recorde mundial após acumular por três meses sem nenhum vencedor.

O prêmio acumulado da Mega Millions quebrou seu próprio recorde, que até então era de US$ 656 milhões pago em março de 2012, embora não tenha atingido o US$ 1,6 bilhão previsto – ficou em US$ 1.537 bilhão. Ele também chegou próximo do prêmio de US$ 1,586 de outra loteria, a Powerball, que foi pago em janeiro de 2016.

As chances de acertar todos os números são de uma em 302,6 milhões. As chances de transformar um bilhete Mega Millions de 2 dólares em um vencedor de qualquer tipo, incluindo um prêmio de 2 dólares, são de uma em 24.

Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou na última quarta-feira (14) o concurso 2.097 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram: 09 – 24 – 28 – 45 – 49 – 51. Ninguém acertou as seis dezenas, então o prêmio acumulou em R$ 37 milhões para sorteio deste sábado (17).

A Quina teve 113 ganhadores, com prêmio de R$ 25.984,88 para cada. Outras 6.422 apostas levaram R$ 653,17 com a Quadra.

A expectativa de prêmio era de R$ 33 milhões. O sorteio aconteceu às 20h (horário de Brasília) em Nazaré Paulista (SP).

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Deixe seu comentário: