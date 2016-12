Após quatro anos, banda de rock Evanescence retorna ao Brasil para três shows

A banda norte-americana Evanescence, que mistura música clássica, hard rock e os vocais angelicais de Amy Lee, retorna ao Brasil em abril do próximo ano para três shows.

O grupo lançou seu último, homônimo, em 2011 (quando tocou no Rock in Rio), e há quatro anos não vem ao país – fez show em São Paulo em 2012.

Agora, a banda se apresenta com sua nova guitarrista, Jen Majura, no Net Live, em Brasília (20/4), no Vivo Rio (22/4) e no Espaço das Américas, em São Paulo (23/4).

As vendas começam no dia 20 de dezembro, às 9h, no site www.poladian.com.br. Valores de ingressos ainda não foram informados. (Folhapress)

