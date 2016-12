Após quatro anos de batalha na Justiça, cantor Latino revê filho

Latino está mesmo cada vez mais empenhado em reunir sua família. Pai de nove herdeiros, o cantor reencontrou, na última quinta-feira (8), um de seus filhos, Matheus, de 4 anos. Após anos de batalha com Jack Blandy, por causa de pensão alimentícia, o cantor pediu à modelo para que pudesse encontrar o pequeno e o resultado foi pura emoção.

“Mais um presente de Deus pra esse Natal. Obrigado, Jack, por nos proporcionar esse encontro. Sem palavras!”, publicou ele na legenda da foto postada em seu Instagram. Na imagem, o menino aparece cheio de carinho abraçado ao pai.

Desde o nascimento da criança, em 2012, o cantor vinha travando uma batalha com a ex na Justiça, já que não contribuía financeiramente com a mãe do garoto. Com intuito de melhorar a relação entre eles, e pensando no filho, a modelo autorizou o encontro.

“Graças a Deus, agora está tudo bem. O Latino me surpreendeu com o pedido para ver o Matheus, e eu levei ele lá. O meu filho está feliz, e eu também. Ele sempre soube que o Latino é o pai dele, o via na televisão. Tanto que ele chegou agarrando o pai dele, não parecia um estranho”, disse.

Mesmo com o acordo temporário entre eles, Jack garante que o processo seguirá, mas tentará fazer com que se encerre de forma mais harmoniosa. “Ainda não tivemos tempo para sentar, conversar, e resolver tudo na paz, sem brigas. Ele se conscientizou de que a criança precisa e eu também sei que meu filho sente a falta do pai. O Latino prometeu que será mais presente. Sei que ele tem os problemas dele, tem outros filhos, mas vamos resolver tudo na paz. Tudo o que aconteceu foi imaturidade nossa, de ficar brigando, lavando roupa suja em público”, avaliou.

Vale lembrar que o artista ainda é pai de Dayanna Maia, de 19 anos; Victor Hugo, de 17; Amanda, de 17; Suzanna Freitas, de 16; Ana Julia, de 8; Bernardo, de 4; Valentina, de quase 3; e uma jovem de 23 anos.

