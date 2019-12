Política Após queda, Bolsonaro cita trecho bíblico sobre ter apoio para se levantar

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

A mensagem foi divulgada horas depois de Bolsonaro receber alta hospitalar e voltar para a residência oficial Foto: Alan Santos/PR (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

Após sofrer uma queda no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma passagem bíblica sobre o assunto no Twitter, mas sem citar o episódio diretamente. A mensagem foi divulgada horas depois de Bolsonaro receber alta hospitalar e voltar para a residência oficial da presidência, onde terá que fazer repouso por orientação médica.

“Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante. Eclesiastes 4:10”, escreveu o presidente.

Bolsonaro disse, ainda, que o futuro do País depende de todos e que a população não deve cobrar soluções “de uma única pessoa”. “O futuro do Brasil depende do esforço de cada um de nós. Não cobre, de uma única pessoa, a solução do que foi destruído, por décadas, pela ação dos maus e omissão dos bons”, afirmou na rede social.

Acidente

Bolsonaro passou a noite em observação após sofrer uma queda na noite de segunda-feira (23), no Palácio da Alvorada.

De acordo com nota emitida pelo Palácio do Planalto, o presidente foi atendido pela equipe médica da Presidência da República e levado ao HFA (Hospital das Forças Armadas).

Ele foi submetido a um exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações, e passou a noite bem. O presidente recebeu alta na manhã desta terça-feira (24).

