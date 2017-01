ApÃ³s rebeliÃ£o que deixou 60 mortos, Manaus tem novo motim de presidiÃ¡rios

Presidiários do Centro de Detenção Provisória Masculino de Manaus (AM) realizaram mais um motim na tarde desta segunda-feira. Trata-se da terceira rebelião em uma unidade prisional da cidade em menos de 24 horas. De acordo com o governo do Amazonas, o novo tumulto já foi controlado.

Segundo as autoridades, detentos alojados em um dos pavilhões da instituição tentaram fugir e foram impedidos por policiais militares que reforçavam a segurança na unidade. O local tem capacidade para 568 presos mas abriga 1.568 internos. Testemunhas relataram sons de tiros. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária.

A rebelião no CDPM ocorreu poucas horas após o fim do motim no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, também em Manaus, que durou quase 18 horas horas e resultou em pelo menos 60 mortes. Segundo a Secretaria Estadual da Segurança do Amazonas, foi o maior massacre já ocorrido no sistema prisional amazonense.

