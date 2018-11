Após julgamento de recurso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reduziu de 32 de prisão para cinco anos em regime semiaberto a sentença do delegado de polícia Omar Abud por organização criminosa e lavagem de dinheiro. A sentença inclui mais três anos no sistema aberto, além de 88 dias-multa de meio salário-mínimo. O Ministério Público recorrerá da decisão.

