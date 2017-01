ApÃ³s reforma, farmÃ¡cia do Centro de SaÃºde Modelo de Porto Alegre retoma o atendimento

Localizada na esquina da avenida João Pessoa com a rua Jerônimo de Ornelas, a farmácia do Centro de Saúde Modelo de Porto Alegre foi reaberta ao público nesta terça-feira. O local passou por reformas para ampliação do espaço, troca do piso e readequação do local, agora com mais guichês e sala de espera climatizada.

Segundo a prefeitura da Capital, a unidade recebe cerca de 700 receitas de medicamentos por dia. O atendimento é feito somente para moradores de Porto Alegre e os remédios podem ser retirados, das 8h às 17h, mediante a apresentação de receita médica, documento de identidade com fotografia e o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

