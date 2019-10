Após registrar temporais e rajadas acima de 100 quilômetros por hora, o Rio Grande do Sul deve ter mais chuva nesta quarta-feira

Pelo terceiro dia consecutivo, a Região Sul do Brasil foi atingida ao longo dessa terça-feira por novos temporais com rajadas de grande intensidade, passando de 100 km/h em algumas áreas, inclusive no Rio Grande do Sul, onde o fenômeno foi observado com maior força e deve se repetir nas próximas horas. Marcado por uma combinação de chuva, vento e nuvens escuras cobriram o céu de várias cidades ao longo da manhã e tarde, esse cenário resultou de uma área de instabilidade procedente do Uruguai.

E foi em zonas próximas à fronteira com o país vizinho que se verificaram as rajadas de maior impacto. Houve danos como destelhamento em algumas cidades como Dom Pedrito (126 quilômetros horários no momento mais crítico, das 6h às 7h). De acordo com os meteorologistas, uma área de de baixa pressão atmosférica tem se posicionado entre a Argentina e o Paraguai, combinada a uma massa de ar quente e úmido sobre a porção situada sobre o Brasil e esses três países.

Para esta quarta-feira, a previsão não é das mais otimistas: mais pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Sul, em diversos momentos. Os ventos de maior intensidade devem variar de 70 a 100 quilômetros horários – ou até mais, em pontos isolados do território gaúcho. E para piorar, não está descartada a hipótese de quedra de granizo, também em áreas específicas.

A “culpa” é de um sistema de baixa pressão atmosférica no Litoral do Estado, em combinação com calor e umidade oriundos da Região Norte do País, mais a já mencionada área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai. Conforme os serviços de previsão climática, a quarta-feira será nublada e chuvosa nas regiões do Litoral Sul e Campanha.

Já para cidades como Porto Alegre, Santa Maria e Uruguaiana, bem como áreas próximas geograficamente, o prognóstico é de chuva sem hora certa para a água cair. O sol, no entanto, deve “dar sinal de vida” por entre as nuvens em alguns horários ao longo do dia.

Nas demais áreas do Estado, bem como em Santa Catarina e Paraná, incluindo as suas respectivas capitais Florianópolis e Curitiba, a previsão é de um dia com sol, porém as pancadas de chuva voltarão a partir do final da tarde ou início da noite, ainda que de forma localizada.

Mudança

As chuvas devem perder o seu ímpeto no Rio Grande do Sul já nesta quinta-feira, de acordo com as previsões meteorológicas. Isso porque a chegada de uma massa de ar frio de origem polar será suficiente para diminuir as precipitações pluviométricas, fazendo também as temperaturas caírem.

O prognóstico é de sol com muita nebulosidade, sobretudo no Sul do Estado. Na Grande Porto Alegre, Litoral Norte gaúcho e municípios como Santa Maria, o dia ainda deve ser chuvoso e nublado, porém com termômetros registrando temperaturas mais amenas. A chuva terá a sua ocorrência concentrada ao longo da madrugada e da manhã, com possibilidade de garoa à tarde e à noite.

Em outras áreas do Rio Grande do Sul e dos Estados brasileiros mais próximos, incluindo a Região Metropolitana de Florianópolis e o Sul de Santa Catarina, as projeções apontam para chuva “sem hora marcada”, alternada com períodos de sol parcialmente nublado. As demais regiões destes dois Estados, bem como parte do Paraná, ainda estarão sujeitas a pancadas isoladas à tarde, com precipitações moderadas ou fortes, conforme o local.

(Marcello Campos)