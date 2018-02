Após a renúncia do presidente Zuma, a África do Sul deve passar ainda por novos e duros testes

As semelhanças com o Brasil são notáveis. Piora no desempenho econômico, instituições capturadas pela corrupção, degradação da qualidade do governo e perda de legitimidade de um grande partido que se pretendia popular.

Foi o que se passou na África do Sul nos últimos anos, culminando com a renúncia de Jacob Zuma em favor de Cyril Ramaphosa, seu ex-vice e presidente do CNA, o partido que abrigou Nelson Mandela e governa o país há 24 anos.

Trata-se da maior economia do continente africano, a letra “S” (de South Africa, na língua inglesa) dos Brics, acrônimo criado na década passada para designar os emergentes então considerados de maior potencial (Brasil, Rússia, Índia e China são os demais).

A corrupção é uma chaga nas cinco nações, mas até aqui foi no Brasil e na África do Sul que chegou a comprometer o funcionamento do Estado a ponto de desencadear transformações políticas.

O ex-presidente Zuma, de fato, atingiu o paroxismo em termos de desmandos e inoperância, permitindo o tráfico de influência em escala tida como inédita.

Constituíram estopim para sua renúncia forçada as relações com os irmãos Gupta, indianos bilionários acusados de pagar propinas em troca de acesso a negócios com o governo. Repete-se no caso a história de instituições frágeis capturadas por elites com acesso privilegiado a recursos públicos.

Mesmo não tendo passado ainda por uma profunda recessão, a África do Sul amarga um desempenho econômico ruim. O crescimento vem declinando há uma década e hoje está em 1% ao ano, enquanto a taxa de desemprego permanece em torno de desastrosos 30%.

A educação é sofrível. Não se superou até hoje o legado de desigualdade entre brancos e negros – e cresce a disparidade entre a elite que emergiu depois do fim apartheid e o resto do país.

O CNA tem culpa por isso. Sua permanência no poder, mesmo depois de diversos escândalos, reflete sem dúvida a hegemonia conquistada na épica luta contra a segregação; entretanto é também mostra da dificuldade de regeneração do sistema político. A força das instituições sul-africanas ainda deve passar por novos e duros testes.

Denúncias

Desde dezembro passado, Zuma estava fragilizado politicamente com o fim de seu último mandato como presidente do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), o partido político fundado por Nelson Mandela. Na ocasião, o rival de Zuma, Cyril Ramaphosa, assumiu o comando da legenda.

As acusações de corrupção contra Zuma eram muito graves.

A pior delas era denúncia de que uma família poderosa da Índia – os Guptas – teria obtido contratos lucrativos com o governo sul-africano graças à influência indevida de Zuma.

Apesar de ambos os envolvidos negarem, mais detalhes foram surgindo sobre a suposta “tomada do Estado” por interesses particulares.

Zuma também deverá responder a 18 denúncias de corrupção, fraude e lavagem de dinheiro, relacionadas a um acordo de compra de armas assinado nos anos 1990.

Deixe seu comentário: