Após roubo de veículo, homem é mantido refém por quase 12 horas em Dois Lajeados

Um homem foi mantido refém por quase 12 horas após o roubo de um veículo em Dois Lajeados, na serra gaúcha, nesta sexta-feira (3). De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi abordada na garagem de casa e levada para um mato no interior de Guaporé.

Como o homem não chegou ao trabalho, a família ficou preocupada e entrou em contato com a polícia. Agentes passaram perto do local onde os criminosos estavam com o empresário e eles se assustaram, liberando a vítima por volta das 18h.

Conforme a polícia, o plano do grupo era manter o empresário como refém até que a caminhonete dele fosse levada para o Paraguai. Com o desaparecimento dele e do carro, a polícia emitiu um aviso. Policiais rodoviários federais encontraram a caminhonete com dois homens no Paraná e os prenderam em flagrante. Os outros três homens, que mantiveram o empresário como refém no Rio Grande do Sul, seguem sendo procurados.

A polícia segue investigando o caso.

