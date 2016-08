Após sair de casa, Bonner procura novo lugar para morar

O anúncio do fim do casamento de Fátima Bernardes e William Bonner pegou muitos de surpresa, nesta segunda-feira (29), mas a verdade é que os jornalistas estão separados há alguns meses. A ideia dos dois foi manter a crise em segredo para resolvê-la primeiro entre os filhos e só depois abrir ao público. Nesta terça (30), Fátima já surgiu sem aliança em seu programa.

Bonner, inclusive, providencia mudança definitiva do condomínio de luxo em que morava com Fátima, na Barra da Tijuca, no Rio. Ele saiu de casa há cerca de uma semana. Apesar da torcida, amigos não acreditam em reconciliação, uma vez que, além de haver conflito de agendas — ela trabalhando de manhã, ele à noite —, o clima entre os dois esfriou. (Fernando Oliveira/Folhapress)

Comentários