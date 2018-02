Após se aposentar do atletismo, o ex-velocista Usain Bolt anunciou contrato com um time de futebol

O maior campeão da história do atletismo, o ex-velocista jamaicano Usain Bolt, 31 anos, anunciou neste domingo que, após deixar o esporte que o tornou mundialmente conhecido, irá se arriscar uma nova carreira.

Ele publicou um vídeo nas suas redes sociais dizendo que acabou de assinar contrato com um clube de futebol. Mas não revelou de qual time, nem de qual país, irá vestir a camisa. Afirmou que apresentará a nova equipe na terça-feira.

No início deste ano, Bolt disse que se preparava para para realizar testes no Borussia Dortmund, da Alemanha. Na mesma ocasião, conforme o portal UOL, no entanto, também declarou que seu grande sonho seria defender o Manchester United, da Inglaterra.

A ideia que no início parecia ser apenas uma brincadeira está ficando séria. Há muito tempo o jamaicano fala do seu sonho de jogar futebol, em especial no Manchester United, o seu clube de coração.

Em várias ocasiões, ele afirmou ser fã de futebol e mostrou dominar fundamentos do esporte. Detentor de oito medalhas de ouro, conquistadas em três edições diferentes dos Jogos Olímpicos (Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016) e dez vezes campeão do mundo, o jamaicano se aposentou do atletismo depois do Mundial de 2017.

Bolt foi o primeiro atleta a se tornar tricampeão em duas modalidades olímpicas de forma consecutiva, nos 100 metros e nos 200 metros rasos, e ser bicampeão consecutivo no revezamento 4 x 100 metros. Por todos esses títulos, ele é considerado o homem “mais rápido” do mundo.

Bolt até já realizou alguns treinamentos há um mês no Mamelodi Sundowns, equipe da África do Sul. E já tinha marcado testes para treinar no Borussia Dortmund, time da Alemanha que é patrocinado pela mesma marca de material esportivo.

Em janeiro, após o anunciou de que o ex-jogador David Beckham era o novo dono de um time na Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos, Bolt se colocou à disposição para jogar no time do ex-astro do futebol. O jamaicano declarou ser um ótimo atacante e deu suas credenciais para atuar na nova equipe.

“David, tudo bem? Só gostaria de dizer parabéns pelo time em Miami. Você sabe, se precisar de alguma ajuda, se precisar de um atacante, eu estou aqui. Eu faço gols, tenho velocidade. Eu tenho tudo de que você precisa. É só me ligar”, afirmou Bolt.

Do virtual ao real

Caso a nova carreira vingue, Bolt realizará no mundo real um feito que foi antecipado pelo mundo virtual dos videogames. Na edição do futebolístico PES 2018 (Pro Evolution Soccer), o velocista figurou como atleta opcional para ser utilizado no modo MyClub, em que é possível organizar uma equipe a partir do zero, montando as categorias de base e contratando reforços.

No Pro Evolution, o jamaicano é o único jogador a ter o atributo velocidade – que vai da escala 1 até a 99 – no máximo.

