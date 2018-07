A Petrobras anunciou redução no preço da gasolina

A Petrobras anunciou a redução de 0,94% no preço da gasolina comercializada em suas refinarias. A partir de terça-feira (24), o combustível passará a custar R$ 1,9426 por litro. A estatal mantinha o preço do litro da gasolina em R$ 1,9611 desde o dia 18 de julho.

Depois de chegar a R$ 2,0527 por litro no dia 12 de julho, o combustível teve quatro reduções de preço e voltou a um patamar semelhante ao registrado em 30 de junho, quando era comercializado a R$ 1,9486.

Diesel ou gasolina?

É importante o motorista conhecer as diferenças entre os combustíveis além de ter conhecimento de qual o ideal para o seu uso. A origem e as aplicações são as principais distinções entre eles, no entanto, mais que abastecer, é preciso conhecê-los bem para que possa evitar problemas futuros no automóvel.

Características do diesel

O diesel, que também é conhecido como gasóleo, é originário da destilação do petróleo e é usado para o abastecimento de motores movidos a este tipo combustível. Algumas características positivas fizeram dele virar um sinônimo de confiabilidade.

Ele trabalha em baixas rotações, em alta compressão e os motores diesel geralmente tem funcionamento mais simples. Ônibus, furgões, embarcações marítimas, caminhões, locomotivas, maquinários e até geradores são alguns dos veículos/máquinas que utilizam esse tipo de combustível.

Obviamente que ele tem os seus prós e contras, carros velhos movidos a diesel são o grandes vilões do trânsito brasileiro. A situação é ainda mais agravante por conta da grande frota de ônibus e caminhões que dependem desta alimentação. Além disso, nem todos possuem catalisadores eficientes.

O Diesel é proibido nos veículos de passeio no Brasil?

Sim, o Brasil é um dos poucos países que ainda proíbe o uso de diesel nos carros de passeio. E é lei. A proibição também está sendo aplicada em algumas cidades da Europa. Já houve diversas discussões em Brasília referente a lei, mas, acaba sendo discutida sem chegar a nenhum acordo. Um dos pontos mais criticados são: o aumento de emissões e mortes por poluição. A última vez que o assunto entrou em pauta para análise foi em 2016.

A lei que impede o abastecimento desses veículos com diesel foi criada em novembro de 1976. Atualmente, além de caminhões, furgões, embarcações, ônibus e outras configurações citadas anteriormente, veículos utilitários de tração 4×4/reduzida e picapes com carga superior a 1.000 kg estão autorizados a usar os motores movidos a diesel.

Já a gasolina não possui restrições. Temos hoje no mercado: comum, aditivada, premium e formulada. Cada uma com as suas propriedades. A comum, mais consumida, é simples e mais barata em comparação com as demais, possui octanagem IAD (Índice Antidetonante) mínima de 87 e contém adição de etanol anidro de 27%, como indica a lei.

Já a gasolina aditivada é mais cara em relação a comum. Ela recebe um pacote de aditivos detergentes/dispersantes que auxilia na limpeza do motor, isto é, a aditivada mantém bicos injetores, velas, válvulas de admissão e a câmara de combustão limpos, além de outros benefícios.

A premium chega a ser ainda mais cara, e pode conter outro nome variando de acordo com a empresa que comercializa. A Petrobras, por exemplo, batizou de “Podium”. Esse tipo de gasolina, tem índice antidetonante maior, min. de 91 e é mais recomendada para automóveis de alta performance.

A formulada é a caçula da família, surgiu em meados de 2011/2012, geralmente, chega a ser mais barata e é produzida com mistura de correntes de hidrocarbonetos. Podendo ser feita por agentes econômicos (formuladores e centrais petroquímicas), os produtores devem ter uma autorização pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Vantagens do veículo a diesel

Motor mais durável; consome menos; preço do diesel é menor; maior torque, resultando em acelerações mais fortes.

Desvantagens do veículo a diesel

São mais caros; manutenção também é mais cara/menor oferta de oficinas; motor vibra mais e faz mais barulho; a gasolina já é bem complexa, a comum não trará muitos pontos positivos, a aditivada oferece um pacote completo para manter a limpeza do motor.

Vantagens do veículo a gasolina

Preço de compra menor; manutenção mais barata; oferta maior de oficinas que trabalham com carros a gasolina; motor vibra menos e é mais silencioso;

Desvantagens do veículo a gasolina

Combustível mais caro; consumo maior; motor dura menos; torque menor que o motor diesel.

