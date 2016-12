Após semanas em Barcelona, Bruna Marquezine posa com fãs em aeroporto

Parece que a atual temporada de Bruna Marquezine em Barcelona está encerrada. Nesta sexta, a atriz foi reconhecida por fãs brasileiras no aeroporto da cidade, e posou para foto com o grupo.

Bruna Marquezine chegou em Barcelona há pouco mais de duas semanas e aproveitou alguns dias na companhia da amiga Julia Faria. Além de passearem por lá, eles foram juntas à Londres. Depois, a atriz voltou para onde mora o namorado, Neymar.

No fim de semana, Bruna Marquezine apareceu no fundo da foto tirada por uma torcedor no estádio do Barcelona. Quem aparece ao lado da atriz é Guilherme Pitta, um dos melhores amigos de Neymar, com a namorada, de gorro. Ela assistiu de perto ao clássico Barcelona e Real Madrid, que terminou em empate e teve homenagem ao Chapecoense.

