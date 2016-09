Após separação, fãs provocam e apontam novo amor para Fátima Bernardes

Após anunciar no Twitter o término de sua relação com o jornalista William Bonner, a apresentadora Fátima Bernardes e seu ex-marido estão entre os assuntos mais comentados na imprensa nacional. Agora outro assunto começou a chamar a atenção.

Nessa quinta-feira (1º), Fátima postou no Instagram um foto com o produtor Rafael Tupinamba, que também trabalha no programa “Encontro”, da Globo. Na descrição da imagem, a apresentadora destacou que o rapaz é bem mais jovem que ela: “Ele sabe tudo de TV. @rafatupy nem era nascido, mas pode perguntar pra ele sobre a trilha, os atores, o desfecho das novelas. Hj cuida com carinho do elenco que diariamente visita ‘Encontro’. Parceria de sucesso”, escreveu.

Após o post, os seguidores da apresentadora na rede social começaram a apontar o rapaz como o novo affair de Fátima. “Dona Fátima, já arrumou outro?”, questionou um seguidor. “Fátima está certa… Deve partir pra outra”, incentivou outro internauta. “Casal bonito”, observou um terceiro.

Fátima e William anunciaram a separação após 26 anos de casamento. O titular do “Jornal Nacional” e a apresentadora do “Encontro” divulgaram a notícia no Twitter, na noite de segunda-feira (29), após o fim do telejornal da Globo.

