Após separação, Fátima Bernardes se mantém reclusa nos bastidores programa “Encontro”

Um dia após o anúncio da separação de William Bonner, Fátima Bernardes não tocou no assunto no “Encontro”, da última terça-feira (30). Nos bastidores, uma fonte disse que a apresentadora estava agindo diferente e preferiu se manter isolada.

A âncora recebeu uma turma de estudantes, mas não conversou com o grupo. “Ela passou os intervalos num cantinho, lendo o roteiro. Não conversou com os convidados. No fim, ela saiu apressada do estúdio. Tentamos negociar uma foto de todos com ela, mas a produção disse que Fátima não poderia posar”, disse uma aluna ao jornal “Extra”.

A jovem ainda destacou a aparência abatida de Fátima. “Ela estava bastante maquiada. Parecia desanimada. O clima foi meio tenso.”

Na redação do “Jornal Nacional”, alguns colegas já sabiam do término e a separação não foi mencionada. “Eu os conheço há muitos anos, aposto que voltam”, apostou um amigo do ex-casal.

