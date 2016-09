Após separação, Luana Piovani afirma: “Estou meio vazia”

Depois do fim do casamento de três anos com Pedro Scooby, Luana Piovani admitiu que ainda não se recuperou da separação. A atriz, inclusive, revelou que perdeu um pouco da fé no amor após o divórcio.

“Sempre tive muita fé no amor, mas de alguma forma, agora, estou meio vazia. A coisa da separação me tirou um pouco a fé nos casais, no amor, sabe?”, afirmou.

Apesar do término, a loira garantiu que continua próxima ao ex-marido, com quem tem três filhos – Dom, de 4 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 1.

“Estamos separados, mas somos uma família. Nem a gente sabe, na verdade”, disse.

Usuária assídua das redes sociais, Piovani garantiu que a internet e a exposição não teve impacto em seu relacionamento.

“Não acredito que rede social pode atrapalhar relacionamento. A não ser que a pessoa não saiba usar a ferramenta, aí talvez possa atrapalhar. No meu caso, eu uso a rede social, não é a rede social que me usa. Tenho total noção do meu domínio.”

