Após separação, Luciana Gimenez viaja para Paris

Luciana Gimenez embarcou para Paris, na França, na última terça-feira (06), para comparecer à Semana de Moda. A previsão é que a apresentadora retorne ao Brasil na próxima semana. Ainda é uma incógnita se Luciana estará à frente do “SuperPop”.

Também não se sabe quando deve acontecer um pronunciamento oficial dela sobre o fim do casamento com o vice-presidente da RedeTV!, Marcelo de Carvalho. Amigos da apresentadora garantem que ela está triste e que os últimos meses antes da separação foram muito difíceis.

No instagram, ela postou uma imagem com a Torre Eiffel ao fundo com a seguinte legenda: “Uma hora a chuva passa”. Luciana e Marcelo já não usam mais alianças desde a semana passada. O ex-casal colocou à venda o triplex da família, avaliado em R$ 80 milhões. Após o rompimento cair na mídia, Marcelo de Carvalho convocou reunião a portas fechadas na RedeTV!. Na emissora não se fala em outra coisa.

Luciana e Marcelo ficaram casados por 12 anos. Da união nasceu Lorenzo Gabriel. Luciana também é mãe de Lucas Jagger, de seu relacionamento com o cantor Mick Jagger. Em janeiro do ano passado, uma crise no casamento foi noticiada pela mídia e desmentida por Luciana logo depois.

Deixe seu comentário: