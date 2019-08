Após ser alvo de ataque por aluno, escola de Charqueadas retoma atividades escolares

Na manhã desta segunda-feira (26), o Instituto Estadual de Educação Assis Chateaubriand, de Charqueadas, região metropolitana de Porto Alegre, retomou as atividades escolares. A escola vai funcionar nos três turnos com uma programação especial para recepcionar os alunos. Serão realizados debates sobre como os estudantes se sentem nas escolas, em casa e com foco na melhoria das relações entre as pessoas.

A Polícia Civil deve enviar o projeto “Papo de Responsa” para falar sobre violência e bullying. A Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar (CIPAVE) da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) atua na escola desde o ataque, para orientar a direção e as decisões a serem tomadas. A Brigada Militar (BM) reforçou a segurança.

Invasão na escola

Por volta da 13h da última quarta-feira (21), um adolescente invadiu a escola, localizada no bairro Vila Aços Finos Piratini, e atacou alunos com uma machadinha. Dois meninos de 14 anos, duas meninas de 12, uma de 13 e uma de 14 foram encaminhados para o Hospital de Charqueadas.

