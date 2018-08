Após ser eliminado na Copa do Brasil, o Grêmio iniciou os treinamentos para pegar o Corinthians no Brasileirão

Não houve muito tempo para lamentações. Vivo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, o Grêmio voltou aos treinamentos um dia após a eliminação na Copa do Brasil com a certeza de que o ano ainda promete coisas boas. Na tarde desta quinta-feira (16), ainda no Rio de Janeiro, o grupo treinou no CT do Vasco da Gama, já com os olhos voltados ao Corinthians.

Os jogadores do tricampeão da América almoçaram no hotel e trabalharam na nublada tarde fluminense nos campos do bairro Vargem Pequena. O grupo foi dividido entre os atletas que jogaram contra o Flamengo e os que não foram a campo. Os primeiros fizeram atividades de recuperação na academia e corridas ao redor do gramado. Já os demais participaram de uma atividade em campo reduzido comandada pela comissão técnica.

Ao grupo que viajou ao Rio de Janeiro na última terça-feira (14) somaram-se o zagueiro Denilson, o volante Kaio e os meias Lincoln e Vico, além do goleiro Bruno Grassi — que acompanhou o nascimento do filho em Porto Alegre. Nesta sexta (17), todos vão a campo no CT do Fluminense, às 9h30min.

À tarde o grupo se despede do Rio e ruma a São Paulo, onde enfrenta o Corinthians às 19h de sábado (18).

O Tricolor ocupa a quarta colocação na tabela de classificação do Brasileirão, com 33 pontos somados.

