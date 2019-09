Após ser retirada da Câmara, charges de Bolsonaro estarão expostas em lugares diferentes de Porto Alegre

A mostra “Independência em Risco”, que apresenta charges do presidente da República Jair Bolsonaro, será exposta de modo itinerante em Porto Alegre. O primeiro local será no Monumento ao Expedicionário, no Parque da Redenção, a partir deste sábado (07).

A exposição estava na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre e logo foi retirada do local por motivos de desrespeito à figura do presidente, segundo a presidente da Câmara em exercício, Mônica Leal (PP). Agora, as 36 charges de 19 cartunistas do coletivo Grafistas Associados do Rio Grande do Sul (Grafar), estarão expostas em locais diferentes.

Deixe seu comentário: