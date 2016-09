Após sexo com brasileira, Usain Bolt curte férias com a namorada

Parece que Kasi Bennett, namorada de Usain Bolt, não está nem aí para as escapadinhas do atleta. Neste domingo, Bolt postou no Snapchat fotos de suas férias ao lado da amada, em Bora Bora.

Nas imagens, o casal aparece relaxando à beira da piscina. Na legenda da foto de Kasi, o atleta escreveu que a namorada é “sexy pra caramba”, em tradução livre.

Usain Bolt assumiu o namoro com Kasi Bennett em abril deste ano. No entanto, enquanto esteve no Brasil para a Olimpíada, fotos do atleta na cama com a estudante carioca Jady Duarte caíram na internet. Kasi não chegou a se manifestar sobre as fotos, mas pelo que tudo indica o casal já resolveu o assunto. (AD)

