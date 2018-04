Após sofrer uma queda abrupta no início do governo de Donald Trump, o fluxo de imigrantes ilegais que cruzam a fronteira dos Estados Unidos com o México voltou a aumentar

Após sofrer uma queda abrupta no início do governo de Donald Trump, o fluxo de imigrantes ilegais que cruzam a fronteira dos EUA com o México voltou a aumentar – e pelo rio, o que põe em dúvida a eficácia de um muro. As informações são do jornal Folha de S.Paulo

Desde maio de 2017, o número de estrangeiros apreendidos pela patrulha da fronteira vem crescendo. Em dezembro, chegou a quase 30 mil pessoas.

Ao contrário do que ocorria no passado, a maioria hoje entra pelo vale do rio Grande, no Texas, onde os países são separados por água e áreas florestais. O trecho virou a principal via terrestre de ingresso de imigrantes nos últimos cinco anos, substituindo o vale do Arizona, onde a travessia se faz pelo deserto.

Para especialistas em imigração, trata-se de mais uma prova de que o muro defendido por Trump não iria ajudar a conter o fluxo.

“É uma grande ironia”, diz a pesquisadora Vanda Felbab-Brown, da Brookings Institution, que preparou recentemente um relatório sobre a fronteira. Segundo ela, a área é em boa parte inóspita, repleta de reservas florestais e penhascos, o que dificultaria a construção da barreira.

Mesmo com um muro logo após o rio, quem pisasse em solo norte-americano poderia pedir asilo e teria direito à acolhida da patrulha da fronteira – ainda que o pedido terminasse negado pela Justiça.

A parede monumental poderia ainda incentivar a busca por outras estratégias de entrada – por exemplo, via esconderijo nos baús de caminhões, como já ocorre.

“É um jogo de gato e rato”, afirma o salvadorenho Abel Núñez, diretor da Carecen, que dá apoio a centro-americanos nos EUA. “Se não entrarem como antes, vão construir túneis, subir escadas.”

Atualmente, a maioria dos imigrantes apreendidos vem da América Central. Guatemala, El Salvador e Honduras, em profunda crise política e de segurança, respondem por cerca de metade do fluxo.

Boa parte é de crianças e adolescentes, muitos dos quais viajam sozinhos, fugindo da violência de gangues em seus países de origem.

“Essas pessoas estão vivendo uma desgraça tão grande que decidem correr o risco”, diz o advogado brasileiro Fernando Alvares, especialista em imigração.

A queda dramática de apreensões no início do governo Trump é interpretada como uma “acomodação”, diante da expectativa de endurecimento das políticas migratórias. “Ficaram com medo, lógico. Quando viram que estava tudo normal, voltaram”, afirma Alvares.

Algumas organizações sustentam que o muro não vai atacar as principais causas do fluxo migratório ilegal, como a pobreza da América Central.

Segundo relatório do Centro para Estudos de Migração, nos últimos anos, mais pessoas permaneceram ilegalmente nos EUA por meio de vistos expirados do que tendo entrado a pé pela fronteira.

Trump argumenta que o muro é “a primeira linha de defesa” contra imigrantes ilegais, drogas e contrabando.

O governo depende de aprovação orçamentária para começar a obra – o pedido inicial ao Congresso foi de US$ 18 bilhões (R$ 59,8 bi). Na última semana, o presidente aventou a possibilidade de usar verbas do Pentágono na construção.

