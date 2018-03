Após sua eliminação na Liga dos Campeões, o PSG deve apostar em Neymar e demitir o técnico

Derrotado dentro de campo nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, um dos clubes cuja envergadura almeja alcançar um dia, o PSG (Paris Saint-Germain) deve iniciar nas próximas semanas uma nova etapa de seu projeto de conquistar a Europa. Mesmo com a ausência de Neymar no momento decisivo do torneio, o prestígio do craque brasileiro segue intacto entre os diretores do clube, que garantem sua permanência em Paris, apesar do suposto assédio do time madrilenho. Quem não goza do mesmo prestígio é Unai Emery, cuja demissão deve marcar o início do planejamento para a temporada 2018/2019.

Emery foi um sobrevivente da trágica derrota por 6 a 1 para o Barcelona no Camp Nou, em 2016, e se manteve no posto apesar de também perder o Campeonato Francês. A justificativa da direção foi de que seu time havia feito uma apresentação de gala no 4 a 0 sobre o próprio Barcelona, no Parque dos Príncipes, e de que ele mereceria um voto de confiança.

Sua manutenção no cargo aconteceu mesmo com a reformulação de toda a direção esportiva, com a promoção do brasileiro Maxwell a coordenador esportivo e a chegada de um novo diretor esportivo, o português Antero Henrique. Questionado sobre a próxima temporada, coube a Henrique reiterar no último domingo que Neymar não será negociado. “É claro que Neymar vai permanecer em Paris na próxima temporada”, sentenciou o dirigente. Ou seja, para o PSG 2018/2019 começa pelo brasileiro.

Já Emery teria chegado a seu limite. Tricampeão da Liga Europa pelo Sevilla, o espanhol não conseguiu se impor em Paris como o comandante que levaria o clube ao topo do mundo. O desgaste que já havia na temporada passada foi ampliado ao longo da atual em razão da suposta falta de controle em momentos de tensão que afloraram no grupo de estrelas.

