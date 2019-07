Após sufoco, ginastas comemoram conquista de ouro nos Jogos Pan-Americanos

A equipe brasileira de ginástica artística, composta pelos atletas Arthur Zanetti, Arthur Nory, Caio Souza, Francisco Barretto e Luis Guilherme Porto, conquistou a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Além disso, conseguiram mais 12 vagas nas finais individuais. Com o resultado, o Brasil mostrou mais uma vez que está consolidado entre as grandes equipes no masculino.

O técnico, Marcos Goto, disse que a equipe precisa melhorar em alguns fundamentos até o Mundial de Stuttgart, que acontece em outubro. Na Alemanha, os brasileiros vão buscar uma das nove vagas na disputa por equipes para a Olimpíada de Tóquio 2020. China, Rússia e Japão já estão garantidos.

