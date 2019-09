Após término de Anitta e Scooby, Luana Piovani revelou que surfista planejava ter filhos com a cantora

O surfista Pedro Scooby falou em uma revista americana, que não faz planos para o seu futuro, já que o tempo passa muito rápido. Mas a ideia do surfista vai contra o que revelou sua ex-esposa, Luana Piovani.

De acordo com Piovani, Scooby teria planejado seu futuro com a cantora Anitta, no qual o casal terminou o relacionamento na semana passada.

Luana comentou em uma resposta a uma seguidora em suas redes sociais. “Ixi, você não sabe da missa a metade… Falou que ia casar e ter filho”, escreveu. E ainda emendou que “namoradas ainda virão muitas”.

No momento, Luana Piovani está com seus filhos em Fernando de Noronha. Segundo ela, o ex-marido vai encontrá-los na ilha para fazer uma festa de aniversário para as crianças. De acordo com ela, não há possibilidade de reatar o casamento.

“Esse corpinho aqui só vai servir para tomar banho de sol, mar e carregar miúdo no colo. CABÔ!”, falou à outra seguidora, que pediu para que Piovani não retomasse o relacionamento com o surfista. “Acho ingratidão um pecado mortal e disse isso a ele”, finalizou.