ApÃ³s terremotos, avalanche atinge hotel na ItÃ¡lia

O Hotel Rigopiano, na cidade de Farindola, na província italiana de Pescara, foi atingido por uma avalanche na noite de quarta-feira (18), deixando cerca de 30 pessoas soterradas. Havia hóspedes no estabelecimento.

Horas antes, a região tinha sido atingida por pelo menos três terremotos com magnitude superior a 5 graus na escala Richter. O comandante das operações de busca e resgate, Antonio Crocetta, disse que “há muitos mortos”.

As equipes de resgate demoraram para chegar ao local porque as vias de acesso estavam bloqueadas pela neve. Os sobreviventes se abrigaram em um carro até a chegada do socorro.

