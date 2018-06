Após tiroteios, corpos foram encontrados em praia na Zona Sul do Rio

Os bombeiros encontraram na manhã deste domingo (10) seis corpos na Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul do Rio. Os cadáveres seriam de criminosos alvejados em confrontos com a polícia. Os restos mortais foram localizados no Costão conhecido como Pedra do Anel, região de difícil acesso. A PM (Polícia Militar) também foi encaminhada para o local. Homens da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) Chapéu Mangueira/Babilônia acompanharam a retirada dos corpos. A Divisão de Homicídios foi acionada para o caso e irá conduzir as investigações. O chefe da Polícia Civil, delegado Rivaldo Barbosa, afirmou que uma perícia será realizada no local.

Nos últimos dois dias, a região teve confrontos entre policiais militares e criminosos das comunidades do Chapéu Mangueira e Babilônia. Na sexta-feira (8), por causa do tiroteio, o funcionamento do bondinho do Pão de Açúcar chegou a ser interrompido por cerca de duas horas. O aeroporto Santos Dumont, na região central da cidade, também ficou fechado por 15 minutos.

Granada

Na troca de tiros de sexta-feira (8), um policial do Batalhão de Choque, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi ferido nas pernas por estilhaços de uma granada. Seis fuzis foram apreendidos e um criminoso foi preso.

Operação em comunidades

Forças de segurança realizaram uma operação em quatro comunidades da Zona Sul do Rio de Janeiro no sábado (9). São elas: Rocinha, Vidigal, Chácara do Céu e Parque da Cidade. Mais de mil agentes participam da ação, de acordo com o CML (Comando Militar do Leste). No meio da tarde, os militares deixaram a região.

Segundo balanço divulgado às 14h15min do sábado (9) pelo porta-voz do CML, coronel Carlos Cinelli, 16 pessoas haviam sido presas na Rocinha – 8 em flagrante e 8 por mandados. Um dos detidos foi Ronaldo Azevedo Oliveira da Cunha, conhecido como RD. Ele é acusado de matar um policial militar em 2012 na comunidade. Munição e drogas também foram apreendidas.

Um forte tiroteio foi ouvido na Rocinha no começo da ação de sábado (9) e também na manhã deste domingo (10). Moradores relataram a presença de helicópteros no entorno da comunidade. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a autoestrada Lagoa-Barra chegou a ser interditada nos dois sentidos para ação das forças de segurança.

Zona Oeste

Depois de um intenso tiroteio na região do conjunto Cesarão, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, funcionários da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santa Cruz perceberam que uma bala havia atingido a unidade da saúde. O tiro atravessou as paredes de dois consultórios e chegou até a sala de raio x. A bala fez um buraco na cadeira onde pacientes são atendidos no consultório. Por sorte, não havia ninguém na hora e não houve feridos. A Polícia Militar disse que seis suspeitos foram detidos.

