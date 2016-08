Após traição, Dani Calabresa vibra com o programa de Marcelo Adnet: “Meu marido”

Parece que o casamento de Dani Calabresa e Marcelo Adnet vai muito bem, obrigado. Quase dois meses depois de ele ter sido fotografado ao lado de uma moça na noite do Rio, a humorista voltou a dar sinais de que o relacionamento segue firme e numa boa.

Nessa quinta-feira, Dani gravou em seu Snapchat vídeos vibrando com o novo programa do humorista, o “Adnigth”, que estreou na Globo.

“Hoje começa o programa do meu marido”, disse ela, em um dos vídeos. Em outro, Dani está num quarto e grava a parte do programa em que Adnet aparece com Galvão Bueno.

Adnet foi fotografado no dia 7 de julho, na Zona Sul do Rio, com a estilista goiana Lara Vaz, de 27 anos. A foto causou polêmica. Em novembro de 2014, ele foi flagrado aos beijos com uma loira no Leblon, também no Rio, e na época chegou a confessar a traição.

“Errei e me arrependo. Minha atitude afetou a mulher mais importante pra mim. Eu e Dani estivemos sempre juntos. Ela é minha melhor amiga e o amor da minha vida. Nos amamos e vamos superar isso juntos e casados. Nada importa mais do que a nossa relação”, disse ele, na ocasião. A mulher, Dani Calabresa, decidiu perdoá-lo. (AG)

Comentários