Após tratamento para engravidar, mulher de 62 anos dá à luz na Espanha

A espanhola Lina Alvarez, 62 anos, deu à luz uma menina saudável no último dia 10, e o fato repercutiu mundialmente. Em entrevista, ela incentivou mulheres mais velhas a fazer o mesmo caso tenham o sonho de ter filhos.

Lina deixou o Hospital Lucus Augusti na cidade espanhola de Lugo com sua terceira filha nos braços, dizendo que se sentia muito bem. O bebê nasceu por cesariana pesando 2,4 quilos e está em perfeito estado de saúde.

O primeiro filho de Lina, hoje com 27 anos, nasceu com paralisia cerebral. Seu segundo filho tem hoje 10 anos. Tanto a segunda quanto a terceira gravidez ocorreram após tratamento de fertilização in vitro.

Lina, que é médica, disse que mulheres que estão bem o suficiente para cuidar de um bebê, mesmo com uma idade mais avançada, não deveriam ter medo de engravidar.

“Estou louca de alegria com o meu pequeno milagre: é uma menina ótima. A natureza deixa a mulher sem óvulos, mas o resto do corpo continua preparado para a gravidez”, afirmou Lina.

De acordo com um jornal espanhol, o procedimento de fertilização em Lina envolveu a preparação do útero com estrogênio e posterior transferência do embrião gerado em laboratório, com óvulo e espermatozoide doados. Apesar do médico afirmar que as chances de sucesso eram de 6%, a espanhola engravidou na primeira tentativa.

