Após três anos de baixa, o Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul cresceu 1% em 2017

Depois de três anos de baixa, a economia do Rio Grande do Sul mostrou recuperação em 2017. O PIB (Produto Interno Bruto) do Estado, apresentado nesta quinta-feira (21) pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), em coletiva de imprensa na SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), registrou crescimento de 1%. O resultado positivo, que interrompeu o período de retração, é igual ao PIB nacional em 2017. Em valores, o PIB nacional em 2017 foi de R$ 6,6 trilhões, já o PIB do RS do mesmo período foi de R$ 375 bilhões.

Além do cálculo do PIB, a Fipe já elaborou relatórios de análise do emprego no RS nos meses de março e abril. O estudo será publicado mensalmente. Outros serão divulgados no site da SPGG, como a situação da habitação no Estado.

Em razão do fim das atividades da FEE (Fundação de Economia e Estatística), em abril desse ano, o governo assinou contrato com a Fipe para a elaboração dos indicadores econômicos. “Estamos propondo a modernização do Estado. O conceito é seguir com os serviços públicos, entretanto, enxugando a máquina estatal, gerando menos custos e investindo mais em áreas essenciais, como Segurança, Saúde, Educação, Infraestrutura e Programas Sociais. Temos setores onde existem instituições de credibilidade que exercem a mesma função que as públicas. Esse é o caso da Fipe, uma instituição com 40 anos de credibilidade no mercado”, afirmou Josué Barbosa, secretário de Planejamento, Governança e Gestão.

O PIB gaúcho do primeiro trimestre de 2018 também foi apresentado. Nos três primeiros meses, a economia gaúcha teve queda de 0,8% na comparação com mesmo período do ano passado. A maior retratação foi na Agropecuária (8,5%). Já as áreas que apresentaram melhor desempenho foram Construção Civil (6,4%), Comércio (6,1%) e Indústria (0,3%).

A apresentação do PIB do Rio Grande do Sul está disponível no site da SPGG.

