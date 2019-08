Após três anos de obras, Porto Alegre recebeu de volta o Largo dos Açorianos, agora revitalizado

Considerado um dos principais “cartões postais” de Porto Alegre, o Largo dos Açorianos (Centro Histórico) foi reinaugurado oficialmente nessa quinta-feira pela prefeitura. A área revitalizada após três anos de obras inclui agora dois espelhos d’água em níveis distintos, interligados por uma queda d’água e dois monumentos históricos: a Ponte de Pedra e o Monumento aos Açorianos.

O local estava interditado à população, por meio de tapumes, desde 2016 (último ano da gestão de José Fortunati). Foram três fases de trabalho em 18 mil metros quadrados: recuperação dos monumentos, restauro da ponte e novo paisagismo urbanístico. O custo ficou em R$ 5,4 milhões, oriundos de recursos do Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente.

A inauguração contou com apresentação da Banda Municipal de Porto Alegre e apresentação da iluminação cênica instalada no local, com quatro postes, 16 lâmpadas e 28 spots de luz. O prefeito Nelson Marchezan Júnior pediu a colaboração da população para zelar pela área:

“A gente espera que as pessoas se apropriem do espaço e ajudem a cuidar. Nossa praças e parques públicos precisam estar à altura das pessoas, respeitando o conceito de que cidade moderna é cidade feita para as pessoas, com estrutura e serviços adequados. E graças às reformas apoiadas pelo Legislativo, a partir de agora teremos condições de cuidar muito mais desses espaços e em todas as regiões da cidade”.

O lugar conta agora com qualificação paisagística, iluminação cênica, paraciclos, passeio público de concreto, esplanadas, queda d’água, fontes de jatos de água, lixeiras, piso podotátil, arquibancadas, bancos em concreto, iluminação pública e resgate do patrimônio histórico, com a exposição dos pilares da ponte de pedra.

Em seu discurso, o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Germano Bremm, mencionou que o espaço está disponível para adoção pela iniciativa privada: “Vamos lançar o edital para adoção do Açorianos, e esperamos que a iniciativa privada nos ajude na manutenção, já que o poder público não consegue estar presente em todos os momentos”.

A presidente da Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, Carla Marques Gomes, lembrou que Porto Alegre é a maior cidade do mundo povoada por açorianos. “Cabe a mim, em nome do governo dos Açores, agradecer por esta entrega tão importante. Ela simboliza a identidade do nosso povo”, salientou.

Já o vereador Reginaldo Pujol se disse muito à vontade para falar do Largo, que costuma frequentar. “Temos que festejar este dia em que o nosso Largo dos Açorianos está sendo entregue renovado e adequado às necessidades de convivência para as pessoas que frequentam aqui”, concluiu.

A previsão inicial era que a revitalização fosse realizada em 270 dias, mas houve necessidade de obras não previstas no projeto, como interferências em redes subterrâneas do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) e da rede de alta tensão da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica).

Uma nova alteração no cronograma se deu pela análise de todos os contratos vigentes. Ao todo, foram emitidas nove notificações, inclusive para cumprimento do prazo previsto pela empresa executora da obra.

Adoção

Porto Alegre tem cerca de 600 praças e seis parques disponíveis para adoção por empresas ou pessoas físicas. A lista inclui 73 áreas já adotadas, o que gera uma economia estimada pela administração municipal em R$ 2,2 milhões aos cofres públicos por ano.

Além das praças e parques, podem ser adotados logradouros, passarelas, canteiros, rotatórias, viadutos e pontes, passeios, fachadas de prédios públicos e monumentos. A lei que traz segurança jurídica e incentiva as adoções foi sancionada pelo prefeito Marchezan em 15 de agosto. Veja aqui como funciona a adoção.

