Após troca de acusações com secretário, Bolsonaro demite presidente de agência

O presidente da República, Jair Bolsonaro, exonerou o presidente da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), Luiz Augusto de Souza Ferreira. A demissão, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (04), ocorreu após Ferreira acusar o seu superior, o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, de fazer “pedidos não republicanos”.

Na mesma decisão, Bolsonaro nomeou Igor Calvet como novo presidente da ABDI. Calvet era o adjunto de Costa na secretaria. O secretário levou a melhor no conflito e permanecerá no cargo, segundos fontes graduadas do governo.

Ao ser questionado sobre a demissão do presidente da ABDI, Bolsonaro afirmou que o caso “está decidido” e não deu detalhes. “O prejudicado vai ao Ministério Público, onde ele quiser, e diz o que ele viu de errado no governo e pronto. Instaura um processo”, sugeriu o presidente.

A disputa começou na sexta-feira (30), quando Guto Ferreira, em entrevista à revista Veja, afirmou que o secretário o queria fora da agência porque seus “pedidos não republicanos” não foram atendidos. Dois dias depois, o então presidente da ABDI foi mais claro ao dizer ao Estado de S. Paulo ter sofrido pressão de Costa para usar recursos da instituição no aluguel de salas comerciais em São Paulo para abrigar escritórios da secretaria.

Em entrevista ao jornal O Globo, Carlos da Costa afirmou que o presidente da ABDI mentiu: “Ele mentiu. Se eu tivesse feito pedidos não republicanos, eu tinha que sair do cargo. Não fiz. Ele tem que dizer e provar que propostas foram essas”.

Na segunda-feira (02), Bolsonaro afirmou que havia mandado o ministro da Economia, Paulo Guedes, apurar o caso e avisou que um dos dois iria “perder a cabeça”, sem descartar, inclusive, a demissão dos dois. Na terça (03), o presidente disse que a decisão caberia a Guedes.

Em uma publicação no Instagram nesta quarta-feira, Costa afirmou que sua honra e sua integridade foram “atacadas de maneira mentirosa e vazia” e agradeceu a confiança de Bolsonaro e de Guedes.

Novo presidente

O novo presidente da ABDI, Igor Calvet, é uma indicação de Guedes. Até a sua nomeação, era secretário especial adjunto do Ministério da Economia. Funcionário de carreira, Calvet foi secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do extinto Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços na gestão do então presidente Michel Temer. Foi, ainda, analista de mercado na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.