Após troca de tiros, Polícia Civil apreende 140 quilos de maconha na BR-101, no Litoral Norte gaúcho

Cerca de 140 quilos de maconha foram apreendidos nesta sexta-feira (07) na BR-101, perto de Torres, no Litoral Norte gaúcho. A droga estava em um Fiat Strada, que foi perseguido pelos agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico).

Houve troca de tiros. O motorista do veículo saiu da pista, abandonou o automóvel e fugiu a pé. Segundo o delegado Mario Souza, o carro está com ocorrência de roubo e tem placas clonadas do Paraná. “O veículo será submetido à perícia para identificação do condutor e constatação de adulteração de sinal identificador. Outro veículo suspeito, um Corolla branco, é procurado pela polícia”, afirmou.

A maconha seria transportada de Foz do Iguaçu (PR) para Porto Alegre, segundo informações da Polícia Civil. A ação faz parte da Operação Muralha, deflagrada no dia 2 de maio para combater o tráfico de drogas e armas na fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. A operação é coordenada pela Receita Federal em parceria com a Marinha e as polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e Civil.

