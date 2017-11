Após ultimato do partido o presidente do Zimbábue foi à TV nacional, mas não renunciou

Após pressão de seu partido para renunciar à presidência do Zimbábue, Robert Mugabe, líder do país há 37 anos, fez neste domingo (19) um longo discurso na TV estatal ZBC (Zimbabwe Broadcasting Corporation), mas não renunciou.

Mugabe se reuniu com o exército do país na tarde desse domingo e fez o discurso na TV estatal em seguida.

“Eu acredito que as questões que foram me trazidas vêm da vontade de garantir a estabilidade do país”, disse, reforçando que a lei e a ordem do Zimbábue devem ser preservadas.