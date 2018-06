Após um pedido do governo argentino, a Rússia vetou a entrada de um torcedor que insultou uma adolescente

O governo argentino pediu à Rússia que retire a Fan ID (identidade de fã, que autoriza o torcedor a entrar nos jogos) de Néstor Fernando Penovi, 47 anos, que gravou um vídeo que insulta uma russa de 15 anos. Nas imagens, o torcedor argentino, em espanhol, induz a jovem russa a proferir palavras de teor sexual. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo o diretor de segurança de espetáculos futebolísticos do Ministério da Segurança, Gilberto Madero, o pedido foi atendido.

“Pedimos imediatamente que esta pessoa, por ser desonesta e indecente, fique sem a possibilidade de entrar nos estádios durante todo o Mundial. Nos dá pena como argentinos ver uma coisa assim, quando há milhares tendo um comportamento exemplar”, disse o diretor para a rádio La Red, de Buenos Aires.

Na quarta-feira (20), a representação russa em Buenos Aires exigiu um pedido de desculpas do homem que aparece nas imagens.

“A embaixada da Rússia na Argentina está profundamente indignada com esse disparate obsceno e ofensivo cometido, segundo as informações difundidas nas redes sociais, por um turista estrangeiro provavelmente proveniente da Argentina. Esperamos que esta pessoa tenha coragem para apresentar seus pedidos de desculpas publicamente”, divulgou a entidade, no Twitter.

Em resposta, a embaixada argentina em Moscou, também por meio da rede social, comunicou que “rechaça a utilização das diferenças idiomáticas para faltar com o respeito aos anfitriões da Rússia.”

Este é o quarto incidente de sul-americanos em vídeos ofensivos com mulheres estrangeiras.

Na quarta-feira, o governo colombiano se manifestou após a divulgação de um vídeo em que um torcedor do país aparece proferindo palavras de cunho sexual para duas mulheres japonesas.

Brasileiros

Na segunda-feira, as imagens de um grupo de brasileiros insultando uma torcedora gerou revolta nas redes sociais. Outra filmagem envolvendo um brasileiro e uma russa também foi divulgado nesta semana.

A empresa aérea Latam demitiu na quarta-feira o funcionário Felipe Wilson, que aparece em um vídeo constrangendo mulheres na Rússia durante o Mundial de seleções. Nas imagens, divulgadas em redes sociais, ao menos três torcedores brasileiros aparecem pedindo que estrangeiras repetiam frases com teor sexual que elas não entendem, devido à barreira entre os idiomas em português e russo.

O turista trabalhava para a companhia no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP).

“A Latam Airlines Brasil repudia veementemente qualquer tipo de ofensa ou prática discriminatória e reforça que qualquer opinião que contrarie o respeito não reflete os valores e os princípios da empresa”, frisou a empresa, em nota. “A partir deste pressuposto, informamos a adoção das medidas cabíveis, conforme o nosso código de ética e conduta.”

