Após uma folga neste fim de semana, o Inter terá uma sequência movimentada de jogos

Se este fim de semana será de descanso para titulares e reservas do Inter, os próximos dias serão marcados por uma agenda movimentada dentro de campo. Isso por que o grupo sob o comando do técnico Odair Hellmann tem pela frente uma sequência de partidas importantes pelo Campeonato Gaúcho e pela Copa do Brasil.

Em primeiro lugar na tabela (17 pontos, ao lado do Brasil de Pelotas mas com vantagem no saldo de gols) e matematicamente classificado para a fase de mata-mata das quartas-de-final do torneio regional, o Colorado ainda enfrentará o Cruzeiro-POA em Gravataí (na próxima quarta-feira).

No domingo seguinte, será a vez de receber o Grêmio no estádio Beira-Rio. O primeiro clássico deste ano (e o de número 413 na história dos Grenais) está marcado para as 11h da manhã, mas o horário do duelo poderá ser alterado para as 16h pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol).

Já na noite de 14 de março (quarta-feira), será a vez do Saci encarar o Cianorte, no interior no Paraná, no segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu por 2 a 0 o primeiro confronto (em Porto Alegre, na última quinta-feira), o time da avenida Padre Cacique pode perder por até um gol de diferença que, mesmo assim, garantirá a classificação para as oitavas-de-final – o adversário será definido por sorteio.

Agenda de jogos

– 7 de março (19h30min): Cruzeiro-POA x Inter (Gauchão).

– 11 de março (11h) – Internacional X Grêmio (Gauchão).

– 14 de março (19h30min) – Cianorte-PR x Inter (Copa do Brasil).

