Após uma perseguição por mais de cem quilômetros, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro roubado em Porto Alegre

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) gaúcha prendeu um homem e recuperou um carro roubado após uma perseguição que iniciou em Camaquã, na Região Centro-Sul, e acabou na Ilha da Pintada, em Porto Alegre – um trajeto de mais de cem quilômetros.

Os agentes realizavam policiamento ostensivo na BR-116, em Camaquã, quando visualizaram um Toyota Corolla em alta velocidade. Ao receber ordem de parada, o motorista do veículo iniciou a fuga. Em determinados trechos, segundo a PRF, o carro chegou aos 200 quilômetros por hora.

Durante a tentativa de fuga, o motorista colidiu levemente contra um ônibus e entrou na Ilha da Pintada, na Capital, onde foi abordado e preso. Aos policiais, o criminoso confessou que havia ganho R$ 500 para trazer o carro roubado para Porto Alegre.

Dentro do Corolla, foram encontradas placas com numerais de outro veículo. Após analisar o chassi do carro, constatou-se que era clonado. O veículo foi roubado em fevereiro, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O bandido foi preso por receptação.

Deixe seu comentário: