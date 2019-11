Após uma semana de interrupção, o almoço gratuito para pessoas carentes voltou a ser servido no Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre

Entre o final da manhã e o começo da tarde dessa sexta-feira, o Ginásio Tesourinha, no bairro Menino Deus, voltou a ser utilizado pela prefeitura de Porto Alegre para o serviço de refeições gratuitas à população em situação de vulnerabilidade social. Quase 300 pessoas receberam almoço no local, após uma semana de interrupção por causa de um um princípio de incêndio.

As nutricionistas da Unidade de Segurança Alimentar da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte) e a equipe de voluntários da Adra (Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais) chegaram às 8h e já havia gente esperando no portão.

O idoso Raul Soño, de 65 anos, foi o primeiro a chegar. Ele é argentino e está em Porto Alegre há seis anos. Veio para o Brasil em busca de oportunidades de trabalho que não se concretizaram e acabou em situação de rua. “Eu venho todos os dias”, relatou. “Fez muita falta o almoço nesses últimos dias.”

“A agilidade do trabalho de servidores e voluntários permitiu a reabertura refeitório temporário no Ginásio Tesourinha antes do prazo previsto”, ressaltou a prefeitura em seu site oficial.

A nutricionista Vanusa da Rosa, da SMDSE, explica a importância do serviço: “A nossa preocupação era o retorno o mais rápido possível. Para a maioria, esta é a única refeição do dia. Oferecemos 1,2 mil calorias por dia, que é o recomendado pelo PAT [Programa de Alimentação do Trabalhador]. Pelo déficit alimentar dessas pessoas, uma refeição equilibrada já faz muita diferença”.

Retomada

Os dois novos restaurantes populares “Prato Alegre” serão abertos neste mês na capital gaúcha. Um deles fica na rua Dona Otília (Vila Cruzeiro/Zona Sul) e outro na rua Garibaldi (bairro Floresta/área central). Os dois locais deverão servir 300 refeições por dia, 200 na Garibaldi e 100 na Dona Otília. Ambos serão geridos pela OSC (Organização Social Civil) Beith Shalom, qualificada em chamamento público e com contrato assinado no dia 18 de outubro.

Improviso

Inaugurado em 2005 nas imediações da avenida Mauá e da Estação Rodoviária, com um conceito integrado (alimentação a preço simbólico, cursos de capacitação e assistência social), o Restaurante Popular migrou para a rua Santo Antônio (bairro Floresta) em 2016. No dia 9 de maio deste ano, porém, acabou fechado pela prefeitura, devido ao “esgotamento de medidas legais para a licitação”.

Um grupo de 18 funcionários e voluntários da Adra assumiu então a tarefa no Ginásio Tesourinha, de forma provisória, com mantimentos adquiridos pela Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) mediante repasses municipais de aproximadamente R$ 40 mil por mês.

(Marcello Campos)