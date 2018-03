Após várias semanas de negociação, o Grêmio finalmente fechou a contratação do centroavante André

Depois de várias semanas de impasse com a direção do Sport-PR, nessa sexta-feira o site do Grêmio anunciou oficialmente a contratação do atacante André. Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo time de Recife, com 16 gols, ele concluiu os exames médicos e assinou com o Tricolor até dezembro de 2021. A apresentação oficial está agendada para a próxima segunda-feira.

O atacante nascido há 27 anos em Cabo Frio acumula passagens por Santos, Atlético-MG, Vasco da Gama e Corinthians. Também atuou no exterior, pelo Dínamo de Kiev (Ucrânia), Bordeaux (França) e Sporting (Portugal). Dentre os seus títulos mais expressivos estão a Copa do Brasil em 2010 e 2014 e a Recopa Sul-Americana em 2012 e 2014.

Em meio à “novela” entre as direções dos dois clubes, André não vinha mais atuando pelo Sport. A última vez em que entrou em campo foi no dia 3 de fevereiro, pelo Campeonato Pernambucano. Ele vem para disputar posição com os atacantes Jael e Hernane “Brocador”.

Gauchão

À tarde, o grupo do Mosqueteiro participaram de atividades no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho, na Arena. Além de exercícios físicos, os jogadores foram submetidos a um trabalho técnico de três toques em campo reduzido, sob o comando do técnico Renato Portaluppi. Neste sábado, véspera do duelo, o Tricolor deve encerrar os preparativos.

O foco é o confronto de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, às 16h deste domingo, contra o Avenida em Santa Cruz do Sul (a segunda partida será em casa, na quarta-feira). Às 19h30min, o São José-POA recebe o Brasil de Pelotas (com disputa de volta também três dias depois).

