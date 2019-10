Após vitória no Brasileirão, o Inter inicia semana de jogos decisivos

A semana colorada começou com mais três pontos na tabela. Depois de vencer o Bahia jogando em Salvador, o grupo do Inter se reapresentou na tarde desta segunda-feira (28) e deu início à preparação para os próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro.

Serão dois duelos decisivos ao longa semana: Primeiro diante do Athletico-PR, nesta quinta-feira (31), às 21h30min, no estádio Beira-Rio. Depois, no fim de semana, o clássico Grenal na Arena do Grêmio.

O técnico Zé Ricardo comandou o primeiro treinamento da semana sob o calor de Porto Alegre, no CT Parque Gigante. O treinador estreou com vitória e agora busca os primeiros pontos jogando frente à torcida colorada. No trabalho desta segunda, os jogadores que iniciaram o confronto no Nordeste fizeram exercícios físicos na academia, seguido de uma atividade mais leve no gramado. Já o restante do grupo foi ao campo e treinou intensamente. O zagueiro Rodrigo Moledo voltou a trabalhar com bola e pode reforçar a equipe nas próximas rodadas.

Depois do treinamento, o lateral-direito Heitor concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT. O jogador vem numa sequência no time titular e falou sobre a próxima partida, contra o Athletico no Gigante. “Será uma partida difícil. porque é um adversário qualificado, vamos entrar para fazer o nosso jogo. Vamos pensar jogo a jogo, sempre no próximo adversário”, ressaltou o defensor.

No momento, o Colorado ocupa a quinta posição, com 45 pontos somados. Enquanto o time paranaense está na oitava colocação.