Após viver por 40 anos dentro de uma UTI, mulher faz campanha na internet pedindo ajuda para voltar para casa

Mudar de casa nunca é uma tarefa fácil. Para Eliana Zagui, 42, concretizar esse sonho é ainda mais complicado. Não tanto por ela viver há 40 anos no mesmo lugar, mas porque esse lugar é a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas de São Paulo.

Sem os movimentos do pescoço para baixo desde os dois anos, em razão de uma poliomielite, Eliana mora no hospital porque precisa de uma série de cuidados especiais. “Não quero ser ingrata com o hospital, mas quero viver uma outra vida fora daqui, independentemente das dificuldades que existem. Tenho vontade de sair dessa redoma”, contou ao jornal “Folha de S.Paulo”.

Cama hospitalar, enfermagem em tempo integral, sonda de aspiração traqueal, um aparelho respirador e um gerador – para que os equipamentos não sejam prejudicados por eventuais quedas de energia – são apenas alguns dos itens dessa lista.

Para concretizar seu maior sonho atual, Eliana decidiu lançar na semana passada uma campanha de arrecadação, acessada pelo sitewww.sobrati.com.br/eliana-zagui-sobrati.htm. De acordo com seus cálculos, serão necessários pelo menos 30 mil reais por ano para cobrir seus custos fora do hospital. “Minha campanha precisará ser contínua”, diz. (Folhapress)

