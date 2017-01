Após xingar as montadoras, Donald Trump já garantiu, antes de sua posse, quase 8 bilhões de novos investimentos em seu país

A três dias de tomar posse como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump conseguiu de duas importantes fabricantes de veículos – General Motors e Hyundai – mais uma dose de respaldo ao seu plano protecionista para fortalecer o emprego no país.

A GM prometeu investir mais US$ 1 bilhão para assegurar 1,5 mil empregos e a coreana Hyundai anunciou US$ 3,1 bilhões num projeto que garantirá “milhares” de novos postos.

Com os US$ 700 milhões (e 700 empregos) anunciados pela Ford no início do mês e outros US$ 2,9 bilhões anteriormente prometidos pela GM, Trump chega à Casa Branca com saldo de US$ 7,7 bilhões garantidos pela poderosa indústria automobilística como apoio à sua principal bandeira de campanha eleitoral.

